Stevenson y Conlan encabezan eventos separados en Nueva York El campeón de peso pluma de la OMB Shakur Stevenson (13-0, 7 KOs) hará la primera defensa de su título mundial el 14 de marzo contra el tres veces retador del título mundial Miguel “Escorpión” Marriaga (29-3, 25 KOs) en el Teatro Hulu en el Madison Square Garden. Tres días después, el peso pluma irlandés Michael “Mick” Conlan (13-0, 7 KOs) hará su peregrinación anual por el Día de San Patricio (17 de marzo) en el Teatro Hulu en el Madison Square Garden en una ronda de 10 contra Belmar Preciado (20- 2-1, 13 KOs) Rigondeaux listo para conquistar el titulo Gallo de la AMB Listo evento de la AMB de los futuros campeones en Medellin

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.