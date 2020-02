Listo evento de la AMB de los futuros campeones en Medellin Gilberto Jesús Mendoza, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), dio la bienvenida oficial a las delegaciones que participaron en el campamento de entrenamiento de Futuros Campeones AMB, durante una cena celebrada en la ciudad de Medellín, Colombia. A la actividad asistieron más de 100 atletas de las 9 delegaciones que asistieron, solo esperando que Uzbekistán se uniera el 5 de febrero. “Siempre soñé con que el boxeo fuera solo uno. Reunir a todos estos equipos nacionales en Medellín me enorgullece mucho. Quiero que tengas la mejor preparación y puedas ir a los Juegos Olímpicos en tu mejor condición. Mi sueño es tener un campeón olímpico que se convierta en campeón mundial después. Quiero que me traigas esa medalla ”, dijo el presidente Mendoza. Los delegados de cada país compartieron palabras de agradecimiento a la AMB por apoyar el sueño olímpico. Rafael Iznaga, director técnico de Colombia, dijo: “Queremos reconocer a la Asociación Mundial de Boxeo por esta inversión de recursos, algo que nadie ha hecho nunca. Es la única organización que ha estado interesada en reunir a tantos equipos. En nombre de Colombia, damos la bienvenida a todos ”. Las autoridades locales también se unieron a esta celebración del deporte a través de Diana Zuleta Toro, directora de INDER Medellín, quien dijo: “Estoy muy orgulloso de tener un evento tan grande en mi ciudad. Medellín le da la bienvenida con la esperanza de que este tipo de eventos se repitan de muchas maneras. Queremos que disfrutes de la ciudad y tengas eventos como este con frecuencia ”. Los Futuros Campeones de la AMB continuarán hasta el 11 de febrero y las peleas se llevarán a cabo el viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de este mes. Stevenson y Conlan encabezan eventos separados en Nueva York JBC apela a un tribunal superior contra Kamedas

