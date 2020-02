JBC apela a un tribunal superior contra Kamedas Por Joe Koizumi La Comisión de Boxeo de Japón (JBC) apeló el lunes ante el Tribunal Superior contra el veredicto del Tribunal de Distrito de Tokio el viernes pasado de que el JBC debería pagar una multa de 4.550.000 yenes (unos 414,000 USD) por las ganancias esperadas de los Kamedas. La JBC ahora presentó una queja sobre la severa decisión contra la JBC, y sus disputas pueden prolongarse inevitablemente hasta que se concluya el nuevo juicio. Listo evento de la AMB de los futuros campeones en Medellin Tanaka renuncia al cinturón WBO 112lb

