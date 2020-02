Tanaka renuncia al cinturón WBO 112lb Por Joe Koizumi

Foto por Boxing Beat El invicto campeón de peso mosca de la OMB, Kosei Tanaka (15-0, 9 KOs), que todavía tiene 24 años, anunció el martes que superó la categoría de las 112 libras y renunció a su tercer cinturón de la OMB, en su natal Nagoya, Japón. El objetivo de Tanaka para el futuro cercano será el campeón de cuatro divisiones y enfrentar a Kazuto Ioka, el actual titular de peso gallo junior de la OMB, muy probablemente a fines de este año. JBC apela a un tribunal superior contra Kamedas Presentan programa semanal en linea ¨Abajo del Ring¨ desde Mexico

