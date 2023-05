Rigo agregado a Broner-Hutchinson El ex campeón mundial Guillermo “El Chacal” Rigondeaux (21-3, 14 KOs) regresará el 9 de junio como una atracción especial en la cartelera Adrien Broner vs. Bill Hutchinson de Don King en el Casino Miami Jai-Alai. El oponente de Rigo es TBA. Rigondeaux, de 42 años, viene de una victoria por nocaut en el primer asalto en una pelea de preparación en febrero. En la pelea coestelar, el campeón de peso semipesado de la NABA de la Asociación Mundial de Boxeo Ahmed “The American Pharaoh” Elbiali (22-1, 18 KOs) pone su título en juego en una pelea de diez asaltos contra Rodolfo “Cobrita” Gómez (14- 6-3, 10 KO). Conferencia de prensa final Romero-Barroso Showtime anuncia transmisión de cartelera Like this: Like Loading...

