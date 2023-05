Showtime anuncia transmisión de cartelera Tres enfrentamientos con luchadores invictos que buscan mantener intactos los registros perfectos destacarán la presentación de transmisión en vivo de Showtime Boxing Countdown el sábado antes de la transmisión de Romero-Barroso desde The Chelsea dentro de The Cosmopolitan of Las Vegas. La acción en vivo en el canal de YouTube de Showtime Sports y en la página de Facebook de Showtime Boxing comenzará a las 6:30 p. m. ET/3:30 p. Castillo (17-1-1, 13 KOs) en atracción a 10 asaltos. También se presenta el peso gallo Michael Angeletti (7-0, 6 KOs) en una pelea de ocho asaltos contra Michell Banquez (20-3, 14 KOs), mientras que el súper pluma Justin Viloria (1-0, 1 KO) se enfrentará a Pedro Pinillo. (5-1, 5 KOs) en una pelea a seis asaltos. Rigo agregado a Broner-Hutchinson Actualidad de Fury-Ruiz Like this: Like Loading...

