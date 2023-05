Actualidad de Fury-Ruiz Parece que una pelea de verano propuesta entre el campeón de peso pesado del WBC Tyson Fury y el ex campeón unificado Andy Ruiz está fuera de la mesa, según se informa, debido a las demandas financieras de Ruiz. Fury aún podría enfrentar a Zhilei Zhang siempre que Joe Joyce, quien recientemente activó una cláusula de revancha, se haga a un lado. A principios de este año, las conversaciones fracasaron para una pelea entre Fury y el campeón de la AMB/FIB/OMB Oleksandr Usyk, aunque esa pelea aún puede tener lugar en diciembre en Arabia Saudita como parte de una posible doble cartelera de Fury-Usyk y Anthony Joshua contra Deontay. Más salvaje. Showtime anuncia transmisión de cartelera Moloney: Astrolabio no es Pacman Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.