Moloney: Astrolabio no es Pacman Por Ray Wheatley – World of Boxing El clasificado OMB # 1 Jason Moloney (25-2, 19 KOs) estará en acción contra el clasificado OMB # 2 Vincent Astrolabio (18-3, 13 KOs) el sábado con el título vacante de 118 libras de la OMB en juego en Stockton Arena, Stockton, California . A Moloney no le preocupa el hecho de que Astrolabio sea promovido y asesorado por la leyenda del ring Manny Pacquiao. "Solo habrá un Manny Pacquiao", dijo Moloney a Fox Sports Australia. "Y no voy a entrar al ring con él. Por supuesto, Astrolabio se habrá inspirado en Manny y sin duda él también está tratando de seguir sus pasos. Pero nuevamente, solo hay un Pacquiao y no subirá al ring para pelear conmigo este fin de semana". Moloney agregó: "Detendré a [Astrolabio] dentro de los 12. No estoy seguro si será un golpe al cuerpo o a la cabeza, pero quiero hacer una declaración en esta pelea porque, sí, se trata de convertirme en campeón mundial". Actualidad de Fury-Ruiz Palabras breves de Romero-Barroso por título mundial AMB

