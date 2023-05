Palabras breves de Romero-Barroso por título mundial AMB Los contendientes de peso súper ligero Rolando “Rolly” Romero (14-1, 12 KOs) e Ismael Barroso (24-3-2, 22 KOs) comentaron sobre su choque televisado por Showtime por el título mundial vacante de la AMB este sábado desde The Chelsea dentro de The Cosmopolitan. de Las Vegas. Romero originalmente estaba programado para enfrentar al actual campeón de la AMB, Alberto Puello, pero Puello fue descartado debido a una prueba VADA fallida y el número 1 de la AMB, Barroso, intervino. Rolly Romero: “No importa contra quién pelee el 13 de mayo. Soy una estrella y voy a brillar pase lo que pase. No puedo esperar para montar un espectáculo en mi ciudad natal de Las Vegas y para todos los que lo vean en SHOWTIME. Me voy del ring con ese cinturón”. Ismael Barroso: “Estoy muy contento por esta oportunidad y no la voy a desaprovechar. El 13 de mayo verás a un luchador extremadamente hambriento que lucha por la victoria. Estoy muy agradecido con mi equipo por darme esta oportunidad y por estar a mi lado en todo. ¡El 13 de mayo voy a ganar ese título!”. Moloney: Astrolabio no es Pacman Referí Internacional, Lupe García es homenajeado en su ciudad natal Like this: Like Loading...

