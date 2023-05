Referí Internacional, Lupe García es homenajeado en su ciudad natal Emotivo homenaje a un hombre que ha puesto a su tierra natal en lo más alto del globo terráqueo. El referí.internacional José Guadalupe García fue reconocido con una función de boxeo aficionados en el lugar que lo vio nacer, Galera de Panales, en el Municipio de Tarimoro, Guanajuato, México con invitados especiales que junto a los presentes aplaudieron en todo momento al carismático Garcia. Fueron en total trece combates con la participación de pugilistas de Celaya, Ciudad de México y zonas colindantes del bello Estado de Guanajuato, que hicieron vibrar de la emoción al público que hizo un lleno para apoyar a sus favoritos. Además recibieron medalla y reconocimiento por su valiosa participación. Los invitados calificaron de “exitosa” y “relevante” la trayectoria del reconocido referí internacional y se informó que posiblemente en el mes de septiembre se realice una función de boxeo de corte profesional. Al término de las peleas, los jóvenes pugilistas junto con sus familiares que fueron a apoyarlos, recibieron un gastronomico homenaje dentro de las Fiestas Patronales de Galera de Panales en honor a San Isidro Labrador. Romero-Barroso listos por el título mundial AMB para el sábado Like this: Like Loading...

