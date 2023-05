Conferencia de prensa final Romero-Barroso Los contendientes de peso súper ligero Rolando Romero e Ismael Barroso se enfrentaron en la conferencia de prensa final para su choque por el título mundial vacante de la AMB en Showtime el sábado por la noche en Las Vegas. Un tema recurrente fue que Romero obtuvo una oportunidad por el título en su primera pelea en las 140 libras después de una derrota ante Gervonta Davis. Rally Romero: “Tengo privilegios especiales, es todo lo que puedo decir. Cuando te ves tan bien como yo, obtienes tantos privilegios como quieras… Haré que las 140 libras sean la división más destacada del boxeo. Habrá muchos, muchos eventos de pay-per-view y estaré involucrado en todos ellos”. Ismael Barroso: “Sigo siendo el contendiente número uno, tuve la oportunidad que me merezco. Los otros que se quedaron atrás debido a la oportunidad de Rolly de estar aquí, es su problema, no el mío. Estoy listo para pelear, y si Dios quiere dar una buena pelea. Rolly ganó su oportunidad como lo haría cualquier otra persona. Se aprovechó de eso, muy bien por él”. Conferencia de prensa final de Alimkhanuly-Butler Rigo agregado a Broner-Hutchinson Like this: Like Loading...

