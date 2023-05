Conferencia de prensa final de Alimkhanuly-Butler El invicto campeón de peso mediano de la OMB, Janikbek “Qazaq Style” Alimkhanuly (13-0, 8 KOs) y el retador Steven Butler (32-3-1, 26 KOs) se enfrentaron por primera vez en la conferencia de prensa final para su pelea de campeonato este sábado por la noche. en ESPN desde el Stockton Arena en Stockton, California en ESPN. Janikbek Alimkhanuly: “No quiero defender mi título cada vez que peleo, quiero unificar mis títulos. Creo que va a ser una gran pelea el sábado por la noche y creo que va a ser una victoria fácil para mí… Voy a mostrarle lo que él no va a ser capaz de noquearme, no va a ser capaz de tocarme. Steven Butler: “Voy a sorprender al mundo. Está cometiendo un gran error al pensar que ya me ganó. Tiene una gran pelea en sus manos el sábado, lo voy a lastimar, recuerda mis palabras”. Conferencia de prensa de lanzamiento de Munguía y D'chenko Conferencia de prensa final Romero-Barroso Like this: Like Loading...

