Conferencia de prensa de lanzamiento de Munguía y D'chenko El ex campeón mundial Jaime Munguia (41-0, 32 KOs) y el contendiente Sergiy "The Technician" Derevyanchenko (14-4, 10 KOs) – a través de conexión remota – organizaron un día de prensa en las oficinas de Golden Boy para promocionar su super pelea de peso mediano el 10 de junio en el Toyota Arena y será transmitida en vivo a nivel mundial por DAZN. Jaime Munguia: "Como he dicho antes, Derevyanchenko es un gran luchador y un gran guerrero. Sin duda, creo que esta va a ser una gran pelea. Una victoria contra Derevyanchenko nos pondría en el camino hacia un campeonato mundial… Espero obtener el nocaut y dejar el ring como el mejor hombre en pie". Sergiy Derevyanchenko: "Soy un peleador duro y se me considera uno de los mejores peleadores de la división. Si el equipo de Munguia tiene grandes planes para convertirlo en una superestrella, tendrá que luchar contra gente como yo y ganar. Definitivamente no va a ser una pelea fácil para ninguno de nosotros". Oscar De La Hoya: "Cada pelea en la que está Jaime Munguia, es una pelea difícil. Esta pelea contra Derevyanchenko es difícil debido a su estilo. Va a ser un choque de titanes. Va a ser una guerra total… la gente sabe que Derevyanchenko viene a pelear. Todos apostamos por Jaime Munguía para que haga un espectáculo espectacular, para que incluso sea el primero en pararle. Y luego, con suerte, el CMB hace lo correcto y ordena la pelea con Charlo". Entrevista de Jaime Munguia

