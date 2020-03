Richard Steele: Roger, un gran entrenador y un gran ser humano. Por Jeff Zimmerman El Árbitro del Salón de la Fama Richard Steele compartió sus pensamientos sobre el fallecimiento del ex campeón mundial y legendario entrenador Roger Mayweather, mejor conocido por entrenar a su sobrino Floyd Mayweather, Jr., quien se convirtió en uno de los grandes del boxeo de todos los tiempos. Steele y Mayweather se conocían desde hace años y eran buenos amigos. Steele a menudo traía combatientes a Mayweather para evaluarlos y, a veces, incluso entrenarlos. “Nos conocimos en el Golden Gloves Gym en Las Vegas y Billy Baxter fue su manager”. “Si no fuera por Roger, probablemente nunca hubieramos oido hablar de Floyd Mayweather. Roger ayudó a armarlo y ayudó a mantenerlo unido todos estos años “. “Roger fue un gran entrenador y un gran ser humano”. “Se le ocurrió el apodo de” Black Mamba “. Era un gran boxeador y un gran luchador “. “Realmente atrajo a los fanáticos y fue un ganador y solía noquear a los muchachos. Fue un gran artista del nocaut. Creó una gran base de fanáticos, especialmente los hispanos, ya que noqueaba a muchos de los boxeadores hispanos que enfrentaba y vinieron a verlo ”. “Mis oraciones y condolencias están con la familia Mayweather y toda la comunidad del boxeo que lo amaba. Que Roger descanse en paz. Round 12 con Mauricio Sulaiman Floyd recuerda a su Tio, Roger Mayweather

