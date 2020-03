Floyd recuerda a su Tio, Roger Mayweather Floyd Mayweather habla sobre su tío, ex campeón mundial y legendario entrenador Roger Mayweather, quien falleció después de una larga batalla contra la diabetes. “Mi tío fue una de las personas más importantes en mi vida dentro y fuera del ring”, dijo Mayweather, quien todavía se lamenta por la pérdida de la madre de sus hijos, Josie Harris, la semana pasada. “Roger fue un gran campeón y uno de los mejores entrenadores en el boxeo. Desafortunadamente, su salud le estaba fallando durante varios años y ahora finalmente puede descansar en paz. Roger significaba el mundo para mí, mi padre Floyd Sr., mi tío Jeff, toda nuestra familia, todos en el gimnasio de boxeo Mayweather y todo el mundo del boxeo. Es una pérdida terrible para todos nosotros. “Estamos agradecidos por todo el amor y los buenos deseos que ya hemos recibido cuando se corrió la voz acerca del fallecimiento de Roger. Me ayuda a ver que él fue capaz de tocar a tantas personas a lo largo de su vida en el boxeo, porque le dio mucho al deporte, que fue su primer y antiguo amor “. * * * “Este es un día triste para la familia de Mayweather Promotions porque eso es realmente lo que Roger fue para nosotros”, dijo Leonard Ellerbe, CEO de Mayweather Promotions que trabajó codo a codo con Roger para algunas de las peleas más grandes de Floyd. “Además de ser un luchador fenomenal en su propia carrera, Roger fue una de las partes más esenciales de guiar a Floyd a la increíble carrera que tuvo para convertirse en el mejor de la historia. Esperamos que mantenga a Floyd y a toda la familia Mayweather en sus pensamientos y oraciones durante este tiempo ”. * * * La familia Mayweather, que siempre formará parte de la historia de la dulce ciencia, está pidiendo que respete su privacidad en este momento hasta que haya más información disponible. WBC mantiene la esperanza de una pronta recuperacion ante Covid19

