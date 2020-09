Revancha Povetkin-Whyte por titulo WBC podría ser en Noviembre Por. Gabriel F. Cordero Fuentes informan que existe una fuerte posibilidad que el ex campeón mundial Británico Dillian Whyte enfrente al campeón mundial Ruso Alexander Povetkin en una esperada revancha por el título interino pesado del WBC en noviembre incluso el mismo Whyte ha expresado que la pelea se confirmará esta semana. Whyte fue noqueado por Povetkin en el quinto round el mes pasado y recibió una suspensión médica de 28 días o sea que no podrá ver acción hasta el 23 de septiembre. Boxeo Profesional regresa a Azerbaiyán con apoyo del WBC

