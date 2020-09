Boxeo Profesional regresa a Azerbaiyán con apoyo del WBC Foto Cortesía: MENAFN – Trend News Agency Por.Gabriel F. Cordero Por primera vez, Azerbaiyán fue anfitrión del evento de boxeo profesional ‘Fight Night’ sancionado por la Federación de Boxeo Profesional de Azerbaiyán y organizado por la promotora Baku Fight Lab. El evento tuvo la participación de 16 boxeadores profesionales Azerbaiyanos a lo que se sumaron Atletas Nacionales con reconocidas trayectorias en el deporte amateur y debutaron en el ring profesional. La Federación de Boxeo Profesional de Azerbaiyán junto a su presidente Artyom Hasanov ha estado en constante comunicación con el boxeo mundial y en febrero pasado junto con el Consejo Mundial de Boxeo (WBC) realizó entrenamientos internacionales por primera vez en el país. En el 2017 el WBC realizó su 55a Convención Mundial. El evento ‘Fight Night’ se realizó al aire libre, sin espectadores y cumpliendo con todos los requisitos y normas de seguridad sanitarias de la cuarentena donde todos los participantes utilizaron mascarillas protectoras y desinfectantes. ‘Fight Night’ se transmitirá el 18 de septiembre a las 21:00 exclusivamente en CBC Sport TV. Revancha Povetkin-Whyte por titulo WBC podría ser en Noviembre "Drive-In at the Fair" el 24 de septiembre en Miami-Dade

