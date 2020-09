“Drive-In at the Fair” el 24 de septiembre en Miami-Dade M&R Boxing Promotions presenta “Drive-In at the Fair”, una experiencia de boxeo profesional al aire libre en vivo el jueves 24 de septiembre. El evento se llevará a cabo en la Feria y Exposición del Condado de Miami-Dade. Los organizadores están mostrando su máximo respeto por los protocolos y la seguridad de todos los participantes en el evento y del público asistente. Habrá más de 100 lugares disponibles bien espaciados para que los fanáticos asistentes puedan elegir. El público asistente tendrá la opción de sintonizar el evento desde su automóvil, recibir un pedido anticipado de concesiones sin contacto e incluso puede traer sus propias sillas para ver el evento. El evento principal contará con el ex campeón mundial de peso mosca del WBC, Cristofer “Latigo” Rosales (30-5, 21 KOs) de Nicaragua vs Juan Kantum (21-9-3, 15 KOs) de México en un combate de peso supermosca a 10 rounds. Es un rápido regreso al ring para Rosales, quien acaba de salir de su nocaut en el cuarto asalto ante Jeno Tonte de Hungría el pasado 29 de agosto. Kantum proporcionará una dura prueba, ya que ha peleado contra muchos boxeadores de alto nivel, incluido un ahora campeón mundial de cuatro divisiones, Roman “Chocolatito” González (49-2, 41 KOs), quien estaba invicto en ese momento. En la co-estelar, el talentoso Melvin “Melo” López (21-1, 12KOs) de Nicaragua (ahora con sede en Miami) buscará continuar su marcha hacia una oportunidad de título mundial frente a Yeison Vargas (17-4, 12 KOs) de Colombia en una pelea de peso gallo a 10 rounds. López también luchó el 29 de agosto ganando por nocaut técnico en la ronda 2 Szilveszter Kanalas. Ambos boxeadores son manejados por WRAM Boxing (William Ramirez) quien cree que ambos volverán a estar en la contienda por el título mundial en un futuro cercano. “Cristofer y Melvin vienen de victorias recientes por paros. Estoy seguro de que ambos estarán en posición de competir por títulos mundiales en poco tiempo ”, dijo Ramírez. Completan la cartelera: Serik Musadilov, Frank Díaz, Chris Otero, Manuel Correa, Emmanueal Austin, Feifilimai Faiva y Tayre Jones en combates separados. Uruzquieta vence a De Santiago en el Estado de México

