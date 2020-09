Uruzquieta vence a De Santiago en el Estado de México PRENSA MIURA BOXING PROMOTIONS Al propinarle espectacular nocaut al púgil regiomontano José Humberto “Convicto” De Santiago, el capitalino Christian Uruzquieta logró conservar el cinturón que lo acredita como campeón Internacional Silver del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés), de peso liviano. Teniendo como marco un hermoso paisaje boscoso, la tarde de este sábado se llevó a puerta cerrada la cartelera denominada “Todo o Nada”, que presentó la promotora Miura Boxing Promotions, que encabeza Manuel Garrido, y que pudo ser disfrutada totalmente en vivo a través en Facebook Live de Vamos Deportes, con la narración y análisis de Jesús Rodríguez, Jesús López y Ramsés Morales. En la “burbuja de seguridad” que se instaló en el Campo Krasiba de Lerma, Estado de México, Christian Uruzquieta defendió por segunda de manera exitosa el cinto Internacional Silver WBC de los 61.235 kilogramos (135 libras), al someter a un complicado y valiente oponente como lo fue el llamado “Convicto” De Santiago, quien salió a vender cara la derrota, pues no terminaba de sonar la campanada que indicaba el indicio de la reyerta, cuando éste se lanzó con todo en busca de sorprender a su oponente con sólidas combinaciones al cuerpo. Lejos de amedrentarse Uruzquieta logró sorprender a su rival al comentar sólido golpe a la mandíbula depositándolo en la lona, logrando reincorporarse y tras recibir la cuenta de protección continuar la batalla. En el tercer giro, al enfrascarse en un emotivo intercambio de golpes, Christian Uruzquieta volvió a conectar a su retador, quien volvió a parar en la lona, logrando recuperar la vertical y continuar de manera valiente la batalla. La definición de la pelea llegó en el quinto episodio, en fragoroso intercambio de “metralla”, Christian volvió a poner en malas condiciones a su rival, motivado se lanzó con todo y propinando una incesante andanada de izquierdas y derechas obligó al réferi César Castañón a intervenir, declarándose un nocaut técnico cuando el cronómetro registraba un minuto con 28 segundos. EN PLAN ASCENDENTE En la que fuera la batalla semiestelar, el veracruzano Giovanni “Impacto” Straffon regreso a los tinglados con paso firme al poner fuera de combate de manera técnica en el segundo round (1:55 min) al experimentado Cecilio “Boga” Santos (61.300 kg), ocho episodios en la escala de peso ligero. IMPUSO LA CALIDAD En atractivo respaldo, en pleito acordado a ocho giros en peso superpluma, Roberto “Llantero” Acosta logró imponer su calidad y sometió y venció por la vía de la decisión unánime (78-74, 77-75 y 79-73) a Saúl “Fantasma” Gutierrez. Jimerr “Mortero” Espinosa volvió a la actividad de manera triunfante, al vencer de manera avasallarte por nocaut técnico al inicio del sexto giro a Luis Gerardo “Palomo” Pérez, en un pleito acordado a seis giros en superligero. TRIUNFAL PRESENTACIÓN DE PÚGILES CUBANOS En otro emocionante combate el cubano Yoelvis “La Joya” Gómez realizó con éxito su segundo combate profesional, al despachar en tan solo un minuto con 19 segundos a Edgar Uziel Alvarez García, en pelea pactada cuatro rounds en un peso de 71.500 kilogramos. El peso completo cubano Giovanis “Bestia” Bruzon noqueó en el primer round (01:00 min) al regiomontano Mario “Rastas” Rodríguez, cuatro giros en la división de peso completo. Ariel “La Maquina” Perez hizo lo suyo al noquear a los dos minutos con 20 segundos del primer episodio a Fernando Solis Castro, cuatro rounds en peso supergallo. Y en la batalla que dio inicio a las hostilidades, Jailer “Capirro” López superó por decisión dividida (40-36, 39-39 y 39-37) en reñida batalla a Antonio de Jesus Gonzalez Pacheco. King Molina vence en a Zepeda por TKO en México

