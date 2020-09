King Molina vence en a Zepeda por TKO en México Aprovechando el segundo fin de semana consecutivo de la independencia Mexicana “sin Canelo”, King Carlos Promotions, encabezado por el ex campeón de peso mediano junior de la FIB Carlos Molina, organizó una cartelera en Pátzcuaro, Michoacán, México. En el evento principal, Molina (34-11-2, 12 KOs) venció a Héctor “Baby” Zepeda (19-2, 5 KOs) por TKO6. Uruzquieta vence a De Santiago en el Estado de México ¨Pollo¨Aguilar vence en la Ciudad de México

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.