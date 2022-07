Revancha Haney-Kambosos para el 16 de octubre en Melbourne Por Ray Wheatley – World of Boxing El campeón indiscutible de peso ligero WBC, WBA, WBO, IBF, Devin Haney (28-0, 15 KOs) viajará a Melbourne, Australia para defender sus laureles el 16 de octubre en una revancha contra el ex campeón mundial indiscutido George “Ferocious” Kambosos (20 -1, 10 KO). Esta vez, la pelea se llevará a cabo en el Rod Laver Arena. En junio, Haney capturó todos los cinturones de las 135 libras con una decisión unánime sobre Kambosos en el enorme Marvel Stadium con una asistencia de más de 40,000 fanáticos. El evento atrajo la segunda asistencia más grande en la historia del boxeo australiano, eclipsado solo por la pelea por el título de peso welter de la OMB entre Manny Pacquiao y Jeff Horn en Brisbane en 2017, a la que asistieron más de 50,000 fanáticos. Rod Laver Arena tiene una capacidad de alrededor de 16.000. Hrgovic-Zhang en Usyk-Joshua el 20 de agosto García: Tengo una ventaja sobre Benavidez... Like this: Like Loading...

