García: Tengo una ventaja sobre Benavidez… Por TMZ Danny García tiene una ventaja sobre José Benavidez que no se puede igualar, sin importar cuántas millas corra o cuántos rounds haga sparring… ¡el ex campeón mundial nació con un dedo extra y esa es toda la ventaja que necesita! Claro, Danny está bromeando… pero esta es una excusa para hablar de uno de nuestros clips favoritos. Si no lo has visto, en 2015, el peso welter 36-3 se quitó las Jordan y literalmente demostró que tenía un dedo extra en el pie. Entonces, cuando hablamos recientemente con Danny, le preguntamos al hombre de 34 años sobre el dedo del pie… además de un montón de preguntas serias sobre el regreso después de un largo descanso, y si García puede volver a ser campeón. "Voy a seguir mostrándolo porque cuando era niño, me avergonzaba", dijo Danny, y agregó: "Ahora, soy alguien. Ese seis dedos me trajo un largo camino". Y, tal vez el apéndice adicional haya ayudado de alguna manera… "¡Nunca me han derribado!" Dejando las bromas a un lado, García dice que está listo para Benavidez, de 30 años (27-1-1)… y entiende que hay escépticos considerando que su último partido fue una derrota ante Errol Spence en 2020. Pero, Danny dice que es igual de rápido y fuerte. como siempre, y está listo para rockear. "Fue difícil al principio, pero la forma en que he estado entrenando, la forma en que he estado entrenando, la forma en que he estado corriendo… todo es más fuerte y más rápido", dijo García. "No perdí un paso. ¡Me siento genial!" Entonces, con las habilidades de boxeo y la ventaja física, García dice que Benavidez necesitará un poco más de ayuda para vencerlo el 30 de julio en el Barclays Center (en Showtime). "Ya tengo la ventaja. Tengo una parte extra del cuerpo. Necesitará un brazo extra para vencerme".

