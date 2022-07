Garcia-Benavidez lo más sobresaliente de esta semana en TV No hay transmisiones cara a cara esta semana, pero acción sólida durante tres noches seguidas con el favorito de los fanáticos Danny “Swift” García contra José Benavidez Jr en la atracción principal del sábado. JUEVES

DAZN tiene una cartelera encabezada por el invicto superligero Jousce “Tito” González (12-0-1, 11 KOs) contra José Angulo (14-2, 7 KOs) en un combate a ocho asaltos desde el Fantasy Springs Resort Casino en Indio, California. VIERNES

ESTRELLA TV presenta a Amilcar “El Pety” Vidal (15-0. 12 KOs) contra Gabriel Omar “El Loco” Díaz (12-3-0, 4 KOs) en el peso mediano clasificado #13 del CMB por el título latino del CMB de manos del estadounidense Alberto Isabella. Box Gym en Montevideo, Uruguay. El SABADO

SHOWTIME regresa con una fabulosa cartelera triple encabezada por el campeón mundial de dos divisiones Danny "Swift" García (36-3, 21 KOs) que hace su debut en el peso súper welter contra José Benavidez Jr. (27-1-1, 18 KOs) en un doce -rounder del Barclays Center en Brooklyn. Las otras dos peleas son el peso pesado Adam Kownacki (20-2, 15 KO) contra Ali Eren Demirezen (16-1, 12 KO) y el superligero invicto Gary Antuanne Russell (15-0, 15 KO) contra el campeón de dos divisiones Rances Barthelemy. (29-1-1, 15 KOs) en un par de diez rounds. Hay algunos nombres importantes que luchan en la cartelera fuera de la televisión que SHOWTIME puede transmitir en sus redes sociales. Estén atentos a las actualizaciones.

