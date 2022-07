Hrgovic-Zhang en Usyk-Joshua el 20 de agosto El peso pesado #3 de la FIB Filip “El Animal” Hrgovic (14-0, 12 KOs) se encuentra con el invicto #15 Zhilei “Big Bang” Zhang (24-0-1, 19 KOs) en una eliminatoria final por el título de la FIB el 20 de agosto en la Cartelera de Usyk-Joshua en Jeddah, Arabia Saudita. Hrgovic-Zhang se planeó originalmente para la cartelera de Álvarez-Bivol en mayo, pero ahora están listos para luchar en el Mar Rojo. Por lo general, las eliminatorias finales involucran a los peleadores mejor calificados en una división. Sin embargo, para encontrar un oponente para Hrgovic, la FIB bajó en la clasificación y obtuvo ‘no’ tras ‘no’ hasta que llegaron al puesto número 15, Zhang, de 39 años, antes de que se pudiera hacer una pelea. Filip Hrgovic: “Respeto a un peleador como Zhilei Zhang, especialmente porque hubo muchos otros que podrían haber peleado conmigo y no lo hicieron. El respeto se queda fuera del ring, y todo será como siempre para mí cuando entre allí y busque hacer lo que mejor sé hacer; alejar a la gente… no habrá dudas sobre esto cuando se ocupe de Zhang y yo pase a vencer a quienquiera que sea Usyk o Joshua”. Entrevista Exclusiva a Kendo “Tremendo” Castaneda Revancha Haney-Kambosos para el 16 de octubre en Melbourne Like this: Like Loading...

