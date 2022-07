Entrevista Exclusiva a Kendo “Tremendo” Castaneda Por Jeff Zimmermann Fightnews.com® estuvo con el entretenido y confiado superligero Kendo “Tremendo” Castaneda (18-5, 9 KOs) de San Antonio, Texas, mientras se dirige a un enfrentamiento con Joseph Fernandez (15-4-3, 5 KOs) ) el viernes 5 de mayo en el ProBox Events Center en Plant City, Florida y se transmite en vivo por ProBox TV. ProBox TV fue fundada por los ex peleadores Roy Jones Jr., Antonio Tarver, Juan Manuel Márquez y Paulie Malignaggi y recientemente formó una nueva sociedad con Miguel Cotto y su Cotto Promotions. Castaneda habló sobre crecer en el negocio familiar que era el boxeo y su encuentro con un matón de cuarto grado. Compartió su relación con la leyenda del boxeo de San Antonio y ex campeón mundial Jesse James Leija y los actuales hermanos campeones mundiales Jesse “Bam” Rodriquez y Joshua “The Professor” Franco. Castaneda también discutió su pelea con el alto clasifcado y estelar de las 140 libras, José Zepeda y dio su predicción de su compatriota texano Errol “The Truth” Spence Jr. y Terence “Bud” Crawford y mucho más en esta entrevista exclusiva. Hrgovic-Zhang en Usyk-Joshua el 20 de agosto Like this: Like Loading...

