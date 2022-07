Derevyanchenko-Conley por Showtime Como esperábamos, Showtime ofrecerá cobertura en vivo del principal contendiente de peso mediano Sergiy Derevyanchenko contra Joshua Conley en una pelea de 10 asaltos en el canal de YouTube de Showtime Sports y en la página de Facebook de Showtime Boxing el sábado desde el Barclays Center en Brooklyn. La transmisión también cubrirá al peso welter Vito Mielnicki Jr. enfrentando a Jimmy Williams en ocho asaltos. La transmisión conduce a una triple cartelera de Showtime encabezada por Danny “Swift” García contra José Benavidez Jr. Akhmedov-Rosado estara en Canelo-GGG Entrevista Exclusiva a Kendo “Tremendo” Castaneda Like this: Like Loading...

