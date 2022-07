Akhmedov-Rosado estara en Canelo-GGG Los súper medianos Ali Akhmedov (18-1, 14 KOs) y Gabriel Rosado (26-15-1 15 KOs) se enfrentarán por el título norteamericano de la FIB el 17 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas como parte de la cartelera para el choque de la trilogía entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennadiy ‘GGG’ Golovkin. El evento, presentado por Matchroom, Canelo Promotions y GGG Promotions, se transmitirá en vivo por DAZN Pay-Per-View en los EE. UU. y Canadá, así como en todo el mundo por DAZN (excepto México, América Latina y Kazajstán). Por cierto, Canelo-GGG III no ha arrasado en las ventas esta vez. Las entradas todavía están disponibles si quieres asistir en vivo. Presentan la cartelera completa de Usyk-Joshua 2 Derevyanchenko-Conley por Showtime Like this: Like Loading...

