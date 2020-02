Reunión de la junta directiva de la AMB concluye en Medellin El segundo día de la reunión de la dirección de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en Medellín comenzó con una revisión de los proyectos de la organización para 2019 y 2020 y el anuncio de que su centenario se celebrará con una convención en Rusia en 2021.



Con el presidente Gilberto Jesús Mendoza presencia, los miembros de la junta directiva fueron testigos de todos los eventos que la organización llevó a cabo durante el año, incluidos los Future WBA Champions, un programa de boxeo amateur que busca promover a los atletas de todo el mundo, así como espectáculos de boxeo profesional en Barranquilla, Colombia , diferentes festivales de KO a Drogas y, por supuesto, la Convención de Fuzhou, entre otros proyectos. También habló sobre los próximos eventos, el cronógrafo para la celebración del Centenario en 2021. Se detallaron los próximos eventos de la AMB y el calendario previo a la celebración del centenario de la organización que tendrá lugar en 2021. Además, el plan elaborado durante la última convención sigue vigente y ya ha comenzado a llevarse a cabo con esta reunión en Medellín, mientras que seguirá un KO Drugs en Nicaragua y una visita a África. Luis Vargas, miembro de la comisión de comunicaciones de la AMB, habló sobre el centenario y detalló el conjunto de actividades propuestas para llevar a cabo, que están destinadas a conmemorar la historia de la organización, representar sus valores y lograr una evolución orgánica en el camino hacia Rusia 2021. Gilberto Echeverría, especialista en tecnología de la AMB, presentó la Academia Virtual de la AMB, que se utilizará para enseñar varios cursos en línea y para celebrar seminarios, no solo para los miembros de la AMB, sino también para el público en general. Una plataforma de aprendizaje digital para el boxeo. La AMB continuará sus actividades en 2020 y continuará con sus planes en la próxima reunión, mientras se ejecutan todos los proyectos en la agenda. Resultados desde Anaheim Confirman Beterbiev-Fanlong para el 28 de Marzo en Canada

