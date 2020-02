Resultados desde Anaheim Por Miguel Maravilla en ringside El prospecto de peso welter de Santa Ana, Alexis “Lex” Rocha (16-0, 10 KOs) hizo su regreso a casa al defender su título de peso welter del WBC Continental Americas al ganar una decisión unánime sobre Brad “King” Solomon (28-3, 16 KOs) de Georgia. Fue un comienzo rápido para Rocha mientras perseguía a Salomón en la primera ronda. En el segundo, Rocha mantuvo el ritmo manteniéndose encima de Salomón. Aterrizando crujiente por dentro, Rocha marcó a Solomon en la tercera ronda y más tarde en la ronda, Solomon dejó ir sus manos tirando algunos golpes. En el quinto, Salomón comenzó a acelerar pero Rocha continuó boxeando efectivamente. A mitad de la pelea en el sexto Rocha fue efectivo neutralizando a Salomón con el jab. Escogiendo sus tiros en el séptimo, Rocha se quedó cerca de Salomón contraatacando y aterrizando dentro. Cortando el anillo a principios de la octava, Rocha presionó mientras Solomon estaba limitado simplemente golpeando, pero al final de la ronda le dio un golpe sordo a Rocha. Al salir balanceándose en la décima y última ronda, Rocha dejó caer a Solomon cuando el luchador local terminó fuerte pero también fue atrapado con un uppercut de Solomon. Rocha satisfizo a los fanáticos de su ciudad natal al cerrar fuerte. Las puntuaciones fueron 100-89, 99-90 y 97-92. * * * Abriendo la transmisión en vivo de DAZN Blair “The Flair” Cobbs (16-0, 10 KOs) de Las Vegas ganó una decisión dividida sobre Samuel Kotey (23-3, 16 KOs) de Baltimore en la defensa de su título de peso welter NABF . Cobbs encajonó suavemente, rodeando el ring para comenzar mientras Kotey se defendía. En el cuarto round, Cobbs continuó boxeando, empujando a Kotey a la lona. Continuando manteniendo su distancia, Cobbs controló la pelea cuando los fanáticos comenzaron a mostrar su desesperación. Al final de la pelea en el noveno, Cobbs golpeó a Kotey con un golpe bajo y el árbitro Jerry Cantu dedujo un punto de Cobbs sin emitir una advertencia previa. Independientemente de la deducción, Cobbs dominó al Ghanés en camino a una victoria por decisión. Los jueces anotaron el combate 96-93, 96-93 Cobbs y 95-94 Kotey. Linares KOs Morales en cuatro en Anaheim, California Reunión de la junta directiva de la AMB concluye en Medellin

