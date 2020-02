Linares KOs Morales en cuatro en Anaheim, California Por Miguel Maravilla en ringside

Fotos: Sumio Yamada El ex campeón mundial Jorge Linares (47-5, 29 KOs) de Venezuela logro un triunfo con un nocaut explosivo en el cuarto round sobre Carlos Morales de Los Ángeles (19-5-4, 8 KOs) el viernes por la noche en el Honda Center en Anaheim, California. Al probarse con el jab, Linares y Morales buscaron ser el primero en descubrir y medir la distancia. Morales conectó algunos golpes en el interior que se conectan con un uppercut que rompe la cabeza de Linares cuando el ex campeón mundial fue cortado por encima de su ojo izquierdo. Linares acechó en el tercero cuando Morales se fue con él. Una corta mano derecha de Linares dejó caer a Morales. Una aplastante mano derecha de Linares en el cuarto round es lo que finalmente envió a Morales a la lona nuevamente. El árbitro Thomas Taylor contó a Morales el KO a los 2:09. “Me sorprendí, pero puedo demostrar aún más eso”, dijo Linares. “Quería ver si podía capturar un título mundial en una cuarta categoria. Me atrapó, estaba fuera de balance, pero ahora estoy de vuelta en las 135 libras. Lo mejor que podría haber hecho es regresar a Japón con Teiken Promotions y el Sr. Honda. Ahora estoy listo para buscar más. Estoy en el mejor momento de mi carrera en este momento “. Kingry derriba a Fonseca en 80 segundos y busca a Linares Resultados desde Anaheim

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.