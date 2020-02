Kingry derriba a Fonseca en 80 segundos y busca a Linares Por Miguel Maravilla en ringside

Fotos: Sumio Yamada El peso ligero Ryan “Kingry” García (20-0, 17 KOs) de Victorville, California regresó el viernes por la noche para realizar un trabajo rápido ante el Nicaragüense Francisco Fonseca (25-3-2, 19 KOs) con un gran triunfo por nocaut en el primer round en el Honda Center en Anaheim , California, encabezando el Día de San Valentín en DAZN. No pasó mucho tiempo ya que un gancho de izquierda de García noqueó a Fonseca. El árbitro Raúl Caíz Sr. inmediatamente se despidió de la pelea a las 1:20 de la primera. “Esperaba que durara un poco más”, dijo Ryan García. “Cuando vi a Fonseca moverse hacia un lado, me dio la oportunidad de golpearlo con el gancho izquierdo. Vi el gancho izquierdo. Estaba alli. Solo necesitaba dejar que se comprometiera con un tiro, así que dejé que se sintiera cómodo y lo atrapé entre los disparos. Es un gancho de izquierda perfecto “. Siguiente: Kingry vs. Linares este verano. – Sergio Martínez regresaría al ring en Junio en España Linares KOs Morales en cuatro en Anaheim, California

