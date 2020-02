Confirman Beterbiev-Fanlong para el 28 de Marzo en Canada Top Rank finalmente anunció oficialmente la pelea del 28 de marzo entre el campeón mundial de peso semipesado WBC/ FIB Artur Beterbiev (15-0, 15 KOs) contra el contendiente # 1 de la FIB Meng Fanlong (16-0, 10 KOs) en el Centro Videotron en la ciudad de Quebec, Canadá. Beterbiev-Fanlong y una co-característica de TBA serán televisadas en ESPN. La cartelera se transmitirá en ESPN +. Artur Beterbiev: “Tengo muchas ganas de defender mis títulos de la FIB y el WBC contra el retador obligatorio Meng Fanlong el 28 de marzo en la hermosa ciudad de Quebec. ¡Estoy entrenando duro, mejorando cada día, y tengo la intención de rendir al máximo frente a mis seguidores canadienses! ” Meng Fanlong: “Estoy realmente honrado de estar luchando contra Artur Beterbiev por el campeonato de peso semipesado. He trabajado duro para ganar la posición obligatoria, y planeo ser el primer campeón chino de peso semipesado de la historia. Este es solo el comienzo.” Reunión de la junta directiva de la AMB concluye en Medellin WBC sigue innovando y celebra sus 57 años

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.