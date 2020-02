WBC sigue innovando y celebra sus 57 años Por.Gabriel F. Cordero Hace 57 años el 14 de febrero de 1963 se creó el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en la Ciudad de México bajo la iniciativa del recordado Presidente Mexicano, Adolfo López Mateos. En esa oportunidad eran 11 los países que mas estaban cercanos al mundo del boxeo como: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Venezuela, Argentina, Brasil, Filipinas, Perú, Chile, Panamá y México. Han sido 5 presidentes desde aquel momento cuando fue el Mexicano, Luis Spota; luego el Filipino Justiniano Montano, Ramón G. Velázquez y posteriormente, Don José Sulaimán Chagnón cuando el 5 de diciembre de 1975, cuando fue elegido presidente del CMB, con un triunfo histórico unánime para luego vencer en cada elección hasta el día de su fallecimiento al que fue sucedido por su hijo Mauricio Sulaimán Saldívar. 57 años después el WBC ha sido el pionero en los mas grandes cambio y transformaciones al boxeo mundial desde reglas, procedimientos, apartheid, lucha contra el dopaje, boxeo seguro y principalmente su preocupación por la vida del boxeador durante y después de su carrera profesional. “El WBC mantiene un sólo propósito el buscar hacer el boxeo más seguro para el boxeador. Los seis años de esta presidencia ha mostrado que somos un organismo muy unido y hemos avanzado en situaciones específicas; como el apoyo al boxeo amateur , el programa contra las drogas y el boxeo mas seguro.¨Dice Mauricio Sulaiman Entre las próximas medidas del organismo está la de bajar a 10 rounds las peleas de títulos regionales y no a 12 y para eso se esta buscando un consenso con un comité de salud y boxeo seguro en busca de mejorar las condiciones para los protagonistas del deporte de los puños. El WBC con sus colores oro y verde se ha mantenido por 57 años continuos como el primer organismo del boxeo mundial pero su soporte fue la proyección mundial que le dio el presidente vitalicio Jose Sulaiman al incorporarse durante 39 años a todas las facetas del deporte, vida en sociedad y sobre todo humanizar el boxeo ademas de preocuparse por la vida del boxeador en su faceta de retiro. Fue un extraordinario visionario que dejo un interminable legado que esta en manos de su hijo Mauricio quien enfrentara en la 58 convención mundial del WBC la posibilidad de continuar al frente del organismo de la forma especial, humana, dinámica y responsable como lo ha logrado hasta este momento. García-Vargas por el cinturón de diamantes del WBC en Texas

