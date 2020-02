García-Vargas por el cinturón de diamantes del WBC en Texas La Junta de Gobernadores del Consejo Mundial de Boxeo votó unánimemente a favor de aprobar el cinturón de diamantes del CMB para el ganador entre Mikey García y Jessie Vargas el 29 de febrero en Frisco, Texas. El cinturón de diamantes solo se ha otorgado para conmemorar peleas especiales. Algunos de los ganadores anteriores de cinturones Diamond incluyen Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, Bernard Hopkins y Canelo Alvarez. Los actuales campeones del WBC Diamante incluyen a Mairis Briedis y Callum Smith. El sueño de Mikey por un quinto titulo mundial sigue vivo

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.