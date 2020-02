El sueño de Mikey por un quinto titulo mundial sigue vivo Después de sufrir su primera derrota hace un año, el campeón mundial de cuatro divisiones Mikey García (39-1 30 KOs) se ha quedado en el peso welter para encontrarse con Jessie Vargas (29-2-2 11 KOs) en el Ford Center en The Star en Frisco, Texas el 29 de febrero. “Creo que hay mucho más que puedo hacer a 147 libras”, dijo García. “La pelea de Spence no fue una representación de eso, no fue mi noche y no fue la pelea que quería pelear, simplemente no pude actuar y de vez en cuando tienes una noche libre y resultó ser esa noche para mi. Necesito mostrarles a mis fanáticos y al mundo del boxeo que puedo hacer mucho más, incluso a 147 libras. “Un título mundial en una quinta división es muy emocionante. Me encantaría pelear por un título nuevamente a 147 libras, reclamar un título mundial en una quinta división sería increíble y es por eso que me quedo en 147, pero hay otras motivaciones para mí en el deporte, no he terminado, hay Mucho más por lograr. Después de esta pelea, veré las opciones en 147 lb y 140 lb, no estoy atascado en ninguno de los dos pesos, mantengo mis opciones abiertas “. García-Vargas por el cinturón de diamantes del WBC en Texas Conferencia de prensa final de García-Fonseca

