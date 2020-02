Conferencia de prensa final de García-Fonseca Por Miguel Maravilla A solo 2 días de su pelea, Ryan García y Francisco Fonseca se presentaron el miércoles por la tarde en la conferencia de prensa final celebrada en el Honda Center en Anaheim. García y Fonseca se cuadran el viernes por la noche en el Día de San Valentín en el Honda Center en vivo en DAZN. Ryan García: “2020 es el año para mostrarles a todos que tengo las habilidades y el talento para enfrentar desafíos más grandes. He estado trabajando duro y entrenando todos los días, y he sacrificado muchas cosas para ser un mejor luchador. Francisco Fonseca es un luchador duro, y esto les da a todos la oportunidad de ver lo bueno que soy. Estoy listo, así que demostremos a todos que el boxeo llegó para quedarse “. Francisco Fonseca: “Voy a venir preparado para dar un gran espectáculo, y si Dios quiere, voy a tomar la victoria. Estoy listo para esto “. También estuvieron presentes los ex campeones mundiales de peso ligero Jorge Linares y Carlos Morales, ya que servirán como pelea co-característica. Jorge Linares: “Estoy tan emocionado y feliz de estar aquí, esta es mi primera vez en el Honda Center. Estoy listo para hacer un show increíble en esta gran tarjeta. ¡Buena suerte a todos los boxeadores! Carlos Morales: “Estoy realmente emocionado de pelear con alguien como Jorge. Probablemente sea el mejor peso ligero de su época. Estoy emocionado de probar mis habilidades contra un miembro del salón de la fama en el boxeo, y vamos a dar una buena pelea “. Blair Cobbs de Las Vegas se enfrentará a Samuel Kotey de Baltimore en una pelea de peso welter programada de diez asaltos. Aquí está lo que tenían que decir. Wooo! Es Blair “The Flair” Cobbs. Esta es una oportunidad fantástica para estar en esta tarjeta con mi hijo Ryan García. Wooo! El hombre más emocionante del boxeo en la división de peso welter llegó para quedarse “, dijo Blair Cobbs Kotey siguió: “El viernes por la noche te voy a noquear. Te voy a joder. Estaré listo para ti Te voy a noquear “ Alexis Rocha y Brad Solomon se enfrentarán en una pelea de peso welter de diez asaltos. “¿Qué puedo decir? Estoy emocionado de pelear en mi ciudad natal. Tengo un oponente duro en Beaad Solomon. Esta es la prueba “, Alexis Rocha “Le doy el sombrero a este joven. Es hora de volver a la pista ganadora. Será el día de San Valentín, él es el primero en mi lista de amor “, Brad Solomon Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla El sueño de Mikey por un quinto titulo mundial sigue vivo Mendoza: debemos ir a las bases

