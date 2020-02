Mendoza: debemos ir a las bases La primera sesión de la Reunión de Dirección de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que se celebró en Medellín comenzó con una reflexión del presidente de la AMB, Gilberto Jesús Mendoza, a todos los miembros de la organización de boxeo más antigua del mundo. El líder habló sobre la situación actual del boxeo y la necesidad de cambiar, mejorar y ser más útil para un deporte que atraviesa tiempos difíciles. “La misión es proyectar el boxeo e ir a las bases. Este no es un preámbulo para justificar nuestra incursión en el boxeo amateur, es un deber. La energía de los Juegos Olímpicos es contagiosa para todos, es innegable que es un evento muy importante. Sin embargo, lo crucial es comenzar a medir hacia dónde vamos ”, dijo. “En el boxeo de hoy, hay una tendencia al comercio y a complacer intereses particulares. Digo esto porque haces lo que una red de televisión quiere y nosotros, las organizaciones, a menudo somos indulgentes. Me hago culpa porque pensé que la exposición estaba aliada con el promotor o la televisión. Esto no va a ser un cambio radical, los fanáticos me preguntan quién es el mejor campeón y a veces me doy cuenta de que tenemos los campeones por peso de un promotor en particular, pero ¿es realmente el mejor boxeador del mundo? Además, hay muchas organizaciones profesionales. Eso es lo que despertó nuestro interés en el aficionado. Hemos sido profesionales y aficionados durante años y eso es básico en la línea que estamos tomando ”, continuó Mendoza. La sesión de la mañana también incluyó una revisión de la convención de Fuzhou, con todos los cambios realizados, mientras se discutían los planes de la organización para 2020. Mendoza enfatizó que la sesión del jueves especificará los planes de la entidad para el futuro inmediato, en el cual las regiones tendrán especial importancia para su implementación. El presidente designó a Shivana Inalsingh para redactar una lista de candidatos para un comité médico completo, mientras que miembros como el panameño Miguel Prado y el puertorriqueño Luis Pabón propusieron que varios especialistas formaran parte de ese grupo. La Dirección de la AMB y la organización en general, se están preparando para celebrar los 100 años de existencia en 2021, un escenario que nos compromete a seguir siendo la entidad más relevante del mundo, pero que requiere cambios que ya están comenzando a implementarse con el compromiso de todos sus miembros. Conferencia de prensa final de García-Fonseca Boxeo de regreso en Managua el 28 de febrero

