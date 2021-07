Reunión de la Dirección de la AMB en celebración del Centenario La Dirección de la Asociación Mundial de Boxeo celebró su primera reunión después de la celebración del centenario de la AMB para evaluar la situación actual de la organización y los planes futuros para lo que se considera una nueva era para el deporte. El presidente de la AMB, Gilberto Jesús Mendoza, dirigió la reunión en línea con los directores y todo el personal senior. Brindó una descripción general de los proyectos actuales que se están desarrollando y la dirección que está tomando el cuerpo frente a los cambios en el boxeo en la actualidad. Mendoza también agradeció a todos los integrantes por la confianza depositada durante sus años de gestión y los invitó a seguir poniendo todo su empeño en el avance de la AMB. Además, Carlos Chávez, Director del Comité de Campeonatos, mostró algunas de las ideas en las que él y Mendoza han trabajado y todo lo que está previsto para los próximos meses. Rivera noquea a Fernández en eliminatoria de la AMB en California Resultados desde Louisville, Kentucky

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.