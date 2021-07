Resultados desde Louisville, Kentucky Foto: Fotografía de Terra Binford El peso súper pluma de Uprising Promotions Carlos Dixon (12-1, 9 KOs) necesitó solo 47 segundos para demoler al ex retador al título mundial Moises Flores (25-4-1, 17 KOs) el viernes por la noche en el Iroquois Amphitheatre en su ciudad natal de Louisville, Kentucky. . Mostrando un buen movimiento corporal y trabajando detrás del jab, Dixon presionó hacia adelante antes de aterrizar un poderoso gancho de derecha arriba que lastimó a Flores. Luego hizo una leve finta con la mano izquierda y lanzó un segundo gancho de derecha que abrió el cuerpo de su veterano oponente. Eso fue todo lo que Dixon necesitó, ya que de inmediato descargó una atronadora mano izquierda en la sección media que aplastó a Flores a solo 40 segundos de la primera estrofa. El árbitro inicialmente comenzó su conteo, pero rápidamente canceló la pelea cuando fue evidente que Flores no podría continuar. “Lo estábamos iniciando con el jab”, dijo Dixon a los periodistas después de la pelea. “Estábamos tratando de confundirlo con el jab y mi velocidad, así que estábamos cambiando las velocidades. Me di cuenta de que tenía el cuerpo abierto de un disparo, así que lo alcancé y lo aterrizamos “. “Estamos muy orgullosos de Carlos”, dijo el promotor Ronson Frank. “Le dimos un desafío difícil contra un peleador establecido con un gran currículum, y necesitó menos de un minuto para hacer el trabajo. Carlos continúa demostrándose a sí mismo y a todos los demás que es un prospecto legítimo. Es un trabajador extremadamente duro y tiene un hombre sobresaliente que lo guía en su padre y entrenador en jefe, James. Sabemos que solo mejorará si buscamos crear un camino hacia un eventual título mundial derrotado en el futuro “. * * * Destacando la cartelera el viernes por la noche fue la cuarta victoria consecutiva por nocaut para Demontaze Duncan (4-0, 4 KOs) de Louisville peso welter de 18 años, quien necesitó menos de un asalto para desmantelar al veterano de 25 peleas Hugo Padilla. Reunión de la Dirección de la AMB en celebración del Centenario Ex campeón N'Dam victorioso en Francia

