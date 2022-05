Resultados en la cartelera Zurdo-Boesel en California Por Miguel Maravilla en ringside El peso supermosca John “Scrappy” Ramírez (10-0, 8 KOs) de Los Ángeles superó rápidamente a Jan Salvatierra (8-2, 4 KOs) de Cabo San Lucas, MX, al anotar un enorme nocaut en el primer asalto y ganar el puesto vacante. Título de la NABA en la cartelera preliminar de Zurdo Ramírez vs. Boesel en el Toyota Arena de Ontario, California. Un sólido derechazo de “Scrappy” Ramírez envió a Salvatierra a través de las cuerdas ya que no recuperó la pelea de diez conteos que fue detenida a las 2:25 de la primera. “Bienvenidos al Scrap Show”, dijo Ramírez después. “Jessie, o cualquiera con un cinturón, voy”. Abriendo la cartelera de DAZN, el peso pluma Katsuma Akitsugi (11-0, 2 KO) de Hollywood, California a través de Japón tomó tres asaltos para deshacerse de José González (23-10-1, 13 KO) de Guadalajara, México. Akitsugi contraatacó en el primer asalto cuando González salió agresivo a un ritmo rápido y se balanceó salvajemente. El luchador japonés continuó etiquetando a González con contraataques mientras Akitsugi tenía el control. Después de tres asaltos, de castigo, comenzó el cuarto, pero González había visto suficiente cuando el árbitro detuvo la pelea a 1 segundo del cuarto asalto. El peso superpluma de San Diego, Jorge Chávez (3-0, 3 KO’s) detuvo a Eduardo Meléndez de Puerto Rico en tres. El prospecto Chávez mostró sus habilidades cuando su contingencia dejó en claro su presencia, mostrando destellos mientras superaba a Meléndez sin problemas. Chávez salió y atacó en el tercero cuando la esquina de Meléndez había tirado suficiente la toalla cuando el árbitro detuvo la pelea a las 1:57. El peso superpluma Japhetlee Llamido (7-0, 3 KO’s) de Norwalk, California anotó un nocaut en el quinto asalto sobre Edgar Figueroa (4-3-1, 2 KO’s) de Puerto Rico. Llamido mostró destello desde el principio al dejar que sus manos se descargaran sobre Figueroa. Mostrando aplomo y boxeo efectivo, Llamido mostró una habilidad superior mientras continuaba conectando a Figueroa con golpes sólidos. Un gancho de izquierda contundente al cuerpo de Chávez en el quinto lo hizo cuando Figueroa estaba dispuesto a forzar la esquina de Figueroa para tirar la toalla cuando el árbitro detuvo la pelea a la 1:35. En la pelea inaugural del Toyota Arena en Ontario, el peso crucero de California Kareem Hackett (10-0, 5 KO’s) de Toronto, Canadá, ganó por decisión unánime a Josue Obando (20-34-2, 15 KO’s) de México. El zurdo Hackett boxeó a su oponente desde el principio al conectar sólidamente con la izquierda recta. Trabajando pacientemente, Hackett continuó eligiendo a Obando con golpes efectivos. Todo fue Hackett mientras continuaba atacando con precisión con golpes audaces, pero Obando no se rindió y sobrevivió aguantando seis asaltos mientras el canadiense se abría camino hacia una decisión unánime. Los tres jueces anotaron la pelea 60-54. Carlos Nava (8-0, 5 nocáuts) de Pasadena, Texas y el medallista de bronce olímpico cubano Yampier Fernández (1-1) de Miami se enfrentaron en una pelea de peso ligero. Fue una primera ronda de sensación, Nava conectó a Fernandes con una derecha contundente. Nava atacó con la mano derecha al comienzo del segundo asalto, empujando a Fernández contra las cuerdas. Las cosas se pusieron un poco difíciles en la tercera ronda cuando Nava empujó a Fernández al suelo dos veces, Nava continuó trabajando de manera efectiva usando su tamaño y poder para respaldar a Fernández. En el quinto, Nava continuó dominando al cubano cuando aterrizó con sólidos golpes directos. El sexto y último asalto fue todo de Nava, ya que tambaleó a Fernández, lo que provocó que el árbitro detuviera la pelea en 1:57. Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla Resultados en la cartelera Charlo-Castaño Bakole vence a Yoka en Paris Like this: Like Loading...

