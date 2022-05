Resultados en la cartelera Charlo-Castaño Por Rocky Morales en ringside Brandyn Lynch (11-1-1, 8KO) ganó una batalla enérgica sobre Marcos Hernández (15-6-2, 3KO) en una pelea de peso mediano a ocho asaltos. Lynch tuvo que levantarse de la lona, ​​recuperarse a pesar de ser un desastre sangriento, casi derribó a Hernández al final del sexto asalto, pero trabajó duro hasta la campana final para asegurar una victoria por decisión unánime. Los jueces anotaron 76-75 (dos veces) y 77-74, todos a favor de Lynch. Esta fue una revancha de su pelea de 2021 que terminó en empate. El ex campeón de peso bamtam de la OMB, Marlon “The Maranding Nightmare” Tapales (36-3, 19KO) tuvo un tiempo fácil con el superado José Estrella (23-19-1, 16KO). Con un feroz golpe al cuerpo, Estrella cayó como un saco de papas y el árbitro contó fuera al 1:39 del segundo asalto. El filipino, Tapales, es el peso súper gallo clasificado # 1, y se mantiene ocupado mientras espera su oportunidad obligatoria en el campeón unificado de la FIB y la AMB, Murodjon Alhmadliev. Jerry “F Him Up Jerry” Pérez (como se refiere su familia y amigos demasiado entusiastas además de Press Row) (14-1, 10KO) cumplió con la solicitud con un nocaut en el quinto asalto sobre Erick Lanzas, Jr. (10-1 , 7KO). Lanzas estaba fuera de combate en el segundo asalto, pero sobrevivió para que pudiera ser golpeado por otros tres asaltos. Emparejamiento inteligente aquí ya que la oposición anterior de Lanzas tenía un récord combinado de 61-160-9. Con la victoria, Pérez vuelve a la senda ganadora después de haber sufrido su primera derrota profesional ante Frank Martin en su pelea anterior. El tiempo de la detención fue 1:58 del quinto asalto y la victoria concluye las peleas de los hermanos Pérez, lo que permite que sus partidarios terminen la ocupación de Press Row Adjacent cuando regresan a sus asientos asignados. En una pelea de seis asaltos en peso súper pluma, José Pérez (10-1-2, 4KO) obtuvo una victoria profesional sobre Anthony Chavez (9-3-1, 3KO). Pérez anotó una caída y pasó a una victoria por decisión unánime con puntuaciones de 58-55 en las tarjetas de puntuación de los tres jueces. En la acción de combate de apertura del Dignity Health Sports Park en Carson, California, los pesos pesados ​​abrieron la acción de una cartelera programada de doce combates. El peso pesado argentino debutante, Luciano Sánchez (1-0, 1KO), superó rápidamente a su compañero debutante Adrián Silva (0-1), deteniéndolo a solo 1:37 del primer asalto de una pelea programada a cuatro asaltos. En otra acción, debutando superligero, José Mejía (1-0, 1KO) detuvo a Matthew Reed (1-3) por nocaut a los 2:27 del segundo asalto de una pelea programada a cuatro asaltos. En otra pelea de peso pesado programada a seis asaltos, el peso pesado cubano, Geovany Bruzon (7-1, 6KO) tuvo un tiempo fácil con Daniel Nájera (9-8-1, 4KO) quien perdió su quinta pelea consecutiva. Fue una victoria por nocaut en el segundo asalto y el tiempo de la detención fue 2:39 del segundo asalto. La cuarta pelea de la noche contó con dos pesos ligeros invictos con Anthony Cuba (4-0, 3KO) deteniendo al superado Oscar Acevedo (7-1, 1KO) a quien la mayoría no habría reconocido como un peleador invicto al verlo pelear. Acevedo mantuvo viva la racha de nocauts rápidos del día con un paro en el segundo asalto a las 2:11 del segundo asalto. Resultados en la cartelera Zurdo-Boesel en California Like this: Like Loading...

