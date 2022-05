Bakole vence a Yoka en Paris En una importante confrontación de peso pesado, WBA # 9, WBC # 15, IBF # 15 Martin Bakole (18-1, 13 KOs) le dio una paliza de diez asaltos al previamente invicto IBF # 5, WBC # 9, WBA # 13 peso pesado Tony Yoka (11-1, 9 KOs) el sábado por la noche en el Accor Arena de París. El Bakole de 277 libras intimidó al Yoka de 241 libras y lo derribó en la primera ronda. Bakole continuó caminando hacia abajo, golpeando y reventando a Yoka. Yoka volvió a caer en la quinta ronda, luego permaneció fuera de alcance durante el resto de la pelea. ¡Los puntajes fueron 96-92, 95-93, 94-94! En una competencia de peso ligero de ocho asaltos, la dos veces olímpica francesa y medallista de plata olímpica de 2016 Sofiane Oumiha (2-0, 1 KO) superó por puntos al previamente invicto Mevy Boufoudi (8-1, 3 KO) en una competencia de peso ligero. El invicto peso ligero Christ “Little T” Esabe (12-0, 3 KOs) superó a Sander Diaz (13-9-1, 9 KOs) en ocho asaltos. El peso ligero Victor Yoka, hermano menor del peso pesado Tony Yoka, ganó su debut profesional por KO en el primer asalto sobre Gurami Kurtanidze (4-15-5, 1 KO). Resultados en la cartelera Zurdo-Boesel en California Amir Khan se retira Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.