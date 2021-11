Resultados en la cartelera de Munguia-Rosado El invicto peso mediano D’Mitrius Ballard (21-0, 11 KOs) luchó con el experimentado Paul Valenzuela Jr (26-9, 17 KOs), pero obtuvo la victoria por decisión unánime en diez asaltos. Las puntuaciones fueron 98-92 3x. El invicto WBA # 11, WBO # 12 ligero William Zepeda (24-0, 22 KOs) castigó a John Moralde (24-5, 13 KOs) por cuatro asaltos y finalmente consiguió la detención del árbitro. El tiempo era 1:59. Zepeda retuvo su título de la AMB Continental America. En una pelea de peso mosca de mujeres, Arely Mucino (30-3-2, 10 KOs) sobrevivió a una caída en el noveno asalto para tomar una impopular decisión dividida en diez asaltos sobre Jacky Calvo (14-7-2, 1 KO). Las puntuaciones fueron 96-93, 96-93 Mucino, 96-93 Calvo. Martinez KOs a Galahad y gana titulo de las 122 lbs de la FIB

