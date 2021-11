Martinez KOs a Galahad y gana titulo de las 122 lbs de la FIB En una gran sorpresa, el ex campeón de la FIB de 122 libras Kiko Martínez (43-10-2, 30 KOs) de 35 años de edad, noqueó brutalmente al campeón de peso pluma de la FIB y favorito de la ciudad natal Kid Galahad (28-2, 17 KOs) en el sexto asalto en Sábado por la noche en el Utilita Arena en Sheffield, Inglaterra. Galahad ganó las primeras cuatro rondas con facilidad, pero fue derribado por una gran mano derecha al final de la quinta ronda. Martínez luego lo derribó con otra aplastante mano derecha 6 segundos en la sexta ronda para terminarlo. Galahad, un favorito de las apuestas 7: 1 haciendo su primera defensa, luchó por llegar al peso ayer. Resultados de la cartelera de Sheffield, Inglaterra

