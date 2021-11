Benavidez vence a Davis en Arizona El invicto peso súper mediano del WBC # 1 David Benavidez (25-0, 22 KOs), considerado la principal amenaza para el campeón indiscutido Canelo Alvarez, anotó un nocaut técnico en el séptimo asalto sobre Kyrone Davis (16-3-1, 6 KOs) el sábado noche en el Footprint Center en Phoenix, Arizona. Benevidez, dos veces ex campeón del WBC, acechó a Davis en los primeros tres rounds. Davis luego se mantuvo firme en una emocionante ronda de cuatro de ida y vuelta. Davis continuó luchando valientemente mientras recibía muchos castigos. La toalla finalmente llegó en el séptimo round. El tiempo era: 48. “Todo el mundo quiere verme contra Canelo, ¿no? No me importa cuál sea su evaluación de mi pelea, pero siguen poniendo a estos contendientes frente a mí. Mi última pelea fue una eliminatoria por el título del CMB y es por eso que estoy aquí sosteniendo mis cinturones. Necesitan darme la oportunidad. Pasaré por cualquiera. Quien quiera que me atraviese. Si (Jermall) Charlo lo quiere, él también puede conseguirlo. Pero él no quiere entrar al ring conmigo “. * * * En su primera pelea en más de tres años, el ex campeón interino de 140 libras de la AMB, José Benavidez Jr. (27-1-1, 18 KOs), ahora compitiendo en el peso mediano, luchó por un empate mayoritario de diez asaltos contra Emanuel Torres 17-3-1. 5 KOs). Ambos tuvieron sus momentos. Las puntuaciones fueron 96-94 Benavidez, 95-95, 95-95. Resultados en la cartelera de Munguia-Rosado

