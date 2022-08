Resultados desde Zinacantepec, Mexico El súper gallo Ernesto Salcedo (13-2, 10 KOs) noqueó a Hytan Ramos (11-5-2, 3 KOs) a los 52 segundos en el décimo asalto para llevarse a casa el título de plata Fecarbox del CMB el viernes por la noche en el Foro Zina de Zinacantepec. México. Salcedo se vengó de la derrota por TKO4 del año pasado ante Ramos, dominó la pelea y finalmente obtuvo la intervención del árbitro. En el evento coestelar, Ricardo Tellez González del Estado de México no pudo derrotar al valiente Eduardo “Choco” Cortés de Puebla, quien se llevó la victoria por decisión unánime, 73-78, 74-78 y 75-76, en una pelea de peso ligero de 8 asaltos. Jahaziel Ramos de la Ciudad de México derrotó a Larry Serrano de los Estados Unidos, por decisión dividida, 39-37, 37-39 y 39-37, en una pelea de peso ligero a 6 asaltos. Bryan Becerril del Estado de México fue tomado por sorpresa por un vicioso gancho de izquierda de Abraham “Gallo” Arreola de la Ciudad de México, quien obtuvo la victoria por nocaut técnico a los 23 segundos en el primer asalto en una pelea de 4 asaltos en peso súper gallo. David “Chivo” Gutiérrez del Estado de México y Kennedy Serrano de Estados Unidos lo dieron todo; sin embargo, los jueces dieron un empate mayoritario, 38-38, 37-39 y 38-38, en una pelea de peso welter de 4 asaltos. Héctor “Sepulturero” Munguia de la Ciudad de México y Fernando Job Chichia del Estado de México dieron una pelea emocionante pero no pudieron romper el empate mayoritario, 38-38, 40-36 y 38-37, en un combate a 4 asaltos en peso pluma . Łaszczyk noquea a Acevedo en Polonia y sigue invicto Resultados desde Stockton, California Like this: Like Loading...

