Resultados desde Stockton, California El contendiente mexicano en ascenso de las 154 libras, Damian “Samurai” Sosa (21-1, 11 KOs) obtuvo una victoria por decisión unánime sobre Ronald “Diablo” Cruz (18-2-1, 12 KOs) en el evento principal de 10 asaltos de un evento de Toscano promociones de boxeo el viernes por la noche en el recinto ferial del condado de San Joaquín en Stockton, California. Sosa fue más rápido, más fuerte y más efectivo con sus combinaciones a lo largo de la pelea. El nativo de la Ciudad de México, México que vive en Tijuana y representa a ambas ciudades ganó con puntajes de 98-92, 97-93 y 97-93. En el evento coestelar, Giovannie Gonzalez (15-6-1, 12 KOs) de Stockton California derrotó a Arturo Cortez (7-1-2, 6 KOs) de Tijuana, Baja California, México por decisión unánime en un combate a ocho asaltos en la división de peso ligero. González ganó con puntajes de 79-73, 77-75 y 77-75. Héctor Madera (10-0, 6 KOs) de Stockton, California obtuvo una victoria por decisión técnica en cuatro asaltos sobre Timothy Parks (3-3, 2 KOs) en una batalla de peso welter. Un cabezazo accidental que tuvo lugar en el tercer asalto finalmente obligó a detener la acción al comienzo del cuarto asalto. Madera ganó con tres puntajes de 40-35. Victor Torres (8-10-1, 5 KOs) de Modesto, California obtuvo una victoria por nocaut en el segundo asalto sobre Israel Luna (2-2, 1 KO) de Fontana, California en una pelea de peso gallo inicialmente programada para cuatro asaltos. Torres golpeó a Luna con facilidad y, debido a la severidad de la paliza, el árbitro detuvo la acción a los 2:22 del segundo asalto. El prospecto de peso súper gallo Irving Xilohua (3-0, 2 KOs) de Stockton, California anotó una decisión unánime en cuatro asaltos contra Rodolfo Medina (0-1) de Antioch, California. Xilohua logró anotar una caída impresionante en el tercer asalto, lo que lo ayudó a ganar la pelea con tres puntajes de 40-35. Damon Cato Cain (7-0, 6 KOs) de Oakland, California derrotó a Christian Aguirre (8-11, 4 KOS) de Salt Lake City, Utah en una pelea de peso súper welter originalmente programada a cuatro asaltos. Cain dominó cada ronda, pero la pelea fue detenida por la esquina de Aguirre al final de la segunda ronda. Arturo Cárdenas (4-0-1, 4 KOs) de Riverside, California anotó una victoria por detención sobre James Mulder (0-1) de Antioch, California en un combate programado a cuatro asaltos en la división de peso supergallo. Después de varias rondas de acción, el árbitro consideró que Mulder no podía continuar al minuto 01 de la cuarta ronda. Resultados desde Zinacantepec, Mexico WBC confirma Inoue-Butler para el 13 de diciembre en Japón Like this: Like Loading...

