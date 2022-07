Resultados desde Uruguay Por. Gabriel F. Cordero El invicto peso mediano # 9 de la AMB Amilcar “El Pety” Vidal (16-0, 12 KOs) ganó una decisión unánime de diez asaltos sobre Gabriel Omar “El Loco” Díaz (11-4, 3 KOs) el viernes por la noche en el American Boxing Gym en Montevideo, Uruguay. Asunto muy reñido con Vidal prevaleciendo 99-91, 98-92, 97-93. La puntuación parecía un poco amplia. La extraordinaria noche de boxeo en Uruguay fue realizada por Sampson Boxing en asociación con Paco Damian,Ricardo Maldonado y Carlos Andrés Tello y la transmision de TyC Sports y TV Ciudad de Uruguay. En otra acción, Alexandro “El Peque” Santiago (26-3-5, 13 KOs) reclamó el título supergallo mexicano con una decisión unánime en diez asaltos sobre el tres veces retador al título mundial David “El Severo” Carmona (22-10, 9 KO). Las puntuaciones fueron 99-91, 96-94, 97-93. El combate hace historia por ser la primera vez que se disputa un título nacional mexicano fuera de México.

El imbatido uruguayo Víctor Rodríguez (68,950) venció por puntos en ocho rounds (veredicto unánime) al bonaerense Elías Haedo (68,300) con una sólida performance que mereció el fallo de 79-73 para los tres jueces, el cual elevó su registro rentado a 9-0 (3 KO). El fuerte noqueador venezolano Roiman Villa ganó por nocaut técnico a los 90 segundos del primer asalto al colombiano Andrés García y se mantiene con 24-1 (24KOs). En una pelea cuatro rounds entre Argentina-Uruguay fue ganada por el anfitrión Joel Cano en decisión mayoritaria al Argentino Juan Martín Salvia por 39-37, 39-37 y 38-38. Burke derrota a Maddox y termina la racha de KOs Conferencia de prensa final García-Benavidez Like this: Like Loading...

