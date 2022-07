Burke derrota a Maddox y termina la racha de KOs El invicto peso supermediano Harley “Heavy Hands” Burke (7-0, 6 KOs) recorrió la distancia por primera vez, tomando una decisión unánime en seis asaltos sobre Brandon Maddox (8-6, 6 KOs) en el evento principal el viernes por la noche en el American Dream Mall en East Rutherford, Nueva Jersey. La pelea incluyó varios cambios de impulso. Al final, los jueces terminaron 58-56, 59-55 y 59-55, todos a favor de Burke. Todas las peleas anteriores de Burke fueron por nocaut en el primer asalto. Después de la pelea, Burke dijo: “Muy aliviado, había mucha presión para mí al entrar en esto. No he pasado de la primera ronda desde los aficionados en 2018. Nunca antes peleé frente a mi familia y amigos, todas mis peleas fueron en el sur. Entonces, la primera vez con la multitud, la primera vez en el evento principal, la primera vez que pasó la primera ronda. Abrumado, tan feliz”. En la co-estelar, el invicto peso gallo Carlos “All In” Vanegas Núñez (6-0, 5 KOs) noqueó a Ahmond Rayshaun Oates (1-2, 1 KO) en el primer asalto. Vanegas Núñez fue todo negocios, terminando a Oates con un brutal golpe al cuerpo en la marca de 2:46. El peso welter Mike “The Champ” Lee (9-2, 7 KOs) anotó un KO en el segundo asalto contra Ryan Schwartzberg (1-7-1, 1 KO). Un gancho de izquierda terminó la paliza. El tiempo era 2:55. El invicto peso mediano junior Robert “Tiger” Terry (7-0, 1 KO) aseguró la primera victoria por nocaut en su carrera profesional contra Isaiah Seldon (14-6-1, 5 KO). El tiempo oficial de detención fue 1:40 en la segunda ronda. Seldon es hijo del ex campeón de peso pesado de la AMB, Bruce Seldon. El peso mediano Dario Guerrero-Meneses (1-2-1) obtuvo su primera victoria profesional contra Jade “Poison” Ivery (1-2, 1 KO). Con cabezas chocando en la tercera ronda, este duelo enérgico estuvo lleno de sangre y fuegos artificiales. Los jueces anotaron 40-36, 39-37, 39-37 todos a favor de Guerrero. El peso mediano jr ​​femenino Miranda Barber (3-4, 1 KO) superó a Jenna Gaglioti (3-1, 2 KO) en cuatro 39-37 3x. Los pesos ligeros Saleh “Habibi” Ali (0-0-1) y Carlos Núñez (0-0-1) lucharon por un empate mayoritario. Los jueces anotaron 39-37 Núñez, 38-38 y 38-38. El invicto superpluma Raymond “The Scientist” Cuadrado (4-0, 1 KO) ganó por decisión unánime a Andrew Bentley (5-6, 1 KO). Las puntuaciones fueron 40-36, 39-37, 39-37. El peso súper pluma femenino Michelle Cook (3-3-2) ganó una decisión mayoritaria en cuatro asaltos contra Elizabeth Tuani (2-8). Las puntuaciones fueron 38-38, 39-37, 39-37. El invicto peso welter junior Elijah “The Bully” Williams (3-0, 2 KOs) ganó por nocaut técnico en el cuarto asalto contra Joey Aquino (2-2, 2 KOs). Bergen County Fight Night 2 fue presentado por Abella Boxing Promotions. Resultados desde Uruguay Like this: Like Loading...

