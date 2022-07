El clasificado WBO #2, IBF #3, WBA #5, WBC #8 del peso crucero Chris Billam-Smith (16-1, 11 KOs) retuvo sus títulos europeos y de la Commonwealth contra el clasificado IBF #8 Isaac Chamberlain (14-2, 8 KOs) a través de doce rounds por decisión unánime el sábado por la noche en el Centro Internacional de Bournemouth en Bournemouth, Inglaterra. Una guerra total estalló en el primer round y ambos boxeadores fueron sacudidos en los primeros rounds. Se convirtió en una batalla de desgaste con el héroe local Billim-Smith a la cabeza. Las puntuaciones fueron 117-111 3x. El terror superwelter invicto Joe Pigford (20-0, 19 KOs) detuvo a Raphael King (15-2-1, 13 KOs) en el tercer round de una competencia por el cinturón europeo de la OMB. El medallista de plata olímpico de peso semipesado de 2020 Ben “B£NZO” Whittaker ganó fácilmente su debut profesional contra Greg O’Neil (6-7-1, 1 KO). El entretenido Whittaker superó a O’Neil hasta que lo derribó con la mano derecha a los 21 segundos del segundo round. Whittaker es entrenado por Sugar Hill Steward. El medallista de bronce olímpico de peso súper pesado de 2020 Frazer “Big Fraze” Clarke (2-0, 2 KOs) logro un KO en el segundo round contra Ariel Esteban Bracamonte (11-9, 6 KOs). Bracamonte dio buena cuenta de sí mismo contra Jarrell “Big Baby” Miller el mes pasado en Argentina, pero Clarke lo derribó con un gancho de izquierda y el árbitro lo detuvo a pesar de que Bracamonte superó la cuenta. El tiempo era 2:57. Derevyanchenko vence a Conley en Brooklyn, Nueva York Burke derrota a Maddox y termina la racha de KOs Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.